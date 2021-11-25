За одни сутки в Татарстане выявили 251 новый случай коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 93 инфицированным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки был зарегистрирован 251 новый случай заражения коронавирусом, три из них являются завозными, а остальные 248 случаев - контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 93 инфицированным, другие 158 пациентов будут получать лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за указанные сутки больше всего новых случаев заражения было выявлено в Казани – 167 заболевших, Набережных Челнах – 18 заболевших, а также в Зеленодольском районе – 14 заразившихся.

Таким образом, по состоянию на 25 ноября, в республике с начала пандемии коронавирус обнаружили у 36 808 человек, 30 416 из которых, в том числе 300 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 1 205 скончались в результате болезни.