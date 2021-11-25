В Москве задержали подростка, вынудившего 11-летнюю девочку из Марий Эл снять интимное видео

Несовершеннолетние общались в соцсетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители задержали подростка, который заставил 11-летнюю девочку отправить ему откровенное видео. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщает следственный комитет Марий Эл.

17-летний молодой человек начал переписываться в соцсети с 11-летней девочкой. Во время общения, по версии правоохранителей, он угрозами вынудил ребенка снять себя на видео в обнаженном виде и переслать запись ему.

Также стало известно, что подросток регулярно переезжал из одного города в другой. В итоге оперативно-следственная группа задержала молодого человека в Москве. У него были изъяты телефоны и ноутбуки, с помощью которых, как утверждается, и было совершено преступление в отношении ребенка. Из столицы парня увезли в Марий Эл. Там суд заключил его под стражу на время следствия.