Госсовет Татарстана поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

В документе предлагается допускать в ряд общественных мест только вакцинированных или переболевших вирусом людей.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Госсовет Татарстана поддержал федеральный законопроект о введении в России системы QR-кодов. Обсуждение состоялось сегодня, 25 ноября.
Заметим, документ предлагает допускать в торговые центры, кафе, рестораны, непродовольственные магазины, учреждения культуры, самолеты и поезда только вакцинированных от COVID-19 или переболевших вирусом людей.
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