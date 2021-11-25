Госсовет Татарстана поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

В документе предлагается допускать в ряд общественных мест только вакцинированных или переболевших вирусом людей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Госсовет Татарстана поддержал федеральный законопроект о введении в России системы QR-кодов. Обсуждение состоялось сегодня, 25 ноября.

Заметим, документ предлагает допускать в торговые центры, кафе, рестораны, непродовольственные магазины, учреждения культуры, самолеты и поезда только вакцинированных от COVID-19 или переболевших вирусом людей.

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