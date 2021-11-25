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Общество25 ноября 2021 9:11

Гособвинение просит посадить экс-главу Приволжского управления Ростехнадзора на 2,5 года

Прокурор попросил учесть признание подсудимого, а также наличие у него двух маленьких детей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Петрова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и незаконных помехах бизнесу.

Петрова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и незаконных помехах бизнесу.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 25 ноября, в Вахитовском районном суде Казани рассматривают дело экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Гособвинение предложило отправить обвиняемого в колонию-поселение на 2,5 года, потому что он признал свою вину и имеет двух малолетних детей.

Напомним, Петров был задержан в марте по подозрению во взятке в размере почти 1,4 миллиона рублей. После в отношении него было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями и незаконное помехи бизнесу.