Гособвинение просит посадить экс-главу Приволжского управления Ростехнадзора на 2,5 года

Петрова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и незаконных помехах бизнесу. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 25 ноября, в Вахитовском районном суде Казани рассматривают дело экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Гособвинение предложило отправить обвиняемого в колонию-поселение на 2,5 года, потому что он признал свою вину и имеет двух малолетних детей.

Напомним, Петров был задержан в марте по подозрению во взятке в размере почти 1,4 миллиона рублей. После в отношении него было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями и незаконное помехи бизнесу.