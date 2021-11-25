После введения QR-кодов в автобусах Набережных Челнов снизился пассажиропоток

Проверки в общественном транспорте продолжаются. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

После введения в Татарстане новых антиковидных мер пассажиропоток в общественном транспорте Набережных Челнов снизился на 20%. Вместе с тем в городе снизился уровень возмущения среди непривитых пассажиров, которых высаживают из автобусов, заявил замруководителя местного исполкома Илья Зуев.

Проверки в общественном транспорте продолжаются. Контролеры стараются объяснить нарушителям необходимость вакцинации.

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