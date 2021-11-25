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Происшествия25 ноября 2021 7:52

При столкновении двух иномарок в Казани пострадал ребенок

ДТП произошло на улице Продольная
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По предварительным данным, водитель одного из авто выехал на встречку.

По предварительным данным, водитель одного из авто выехал на встречку.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером в среду, 24 ноября, напротив дома №1 по улице Продольная в Казани лоб в лоб столкнулись автомобили Renault и Hyundai. По предварительным данным, 62-летний водитель первой иномарки выехал на встречку, где и произошло ДТП.

В результате аварии пострадали как сам водитель Renault, так и две пассажирки Hyundai - 64-летняя женщина и годовалая девочка.

«За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 171 ДТП, из них пять происшествий с пострадавшими – два столкновения транспортных средств, два наезда на пешехода и падение в салоне автобуса. В результате погиб один пешеход (ребенок). четыре пассажира, пешеход и водитель получили травмы различной степени тяжести», - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.

Напомним, утром 24 ноября на перекрестке улиц Можайского и Горьковское шоссе водовоз насмерть сбил второклассника. Водитель «КАМАЗа» задержан, возбуждено уголовное дело.