При столкновении двух иномарок в Казани пострадал ребенок

По предварительным данным, водитель одного из авто выехал на встречку. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером в среду, 24 ноября, напротив дома №1 по улице Продольная в Казани лоб в лоб столкнулись автомобили Renault и Hyundai. По предварительным данным, 62-летний водитель первой иномарки выехал на встречку, где и произошло ДТП.

В результате аварии пострадали как сам водитель Renault, так и две пассажирки Hyundai - 64-летняя женщина и годовалая девочка.

«За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 171 ДТП, из них пять происшествий с пострадавшими – два столкновения транспортных средств, два наезда на пешехода и падение в салоне автобуса. В результате погиб один пешеход (ребенок). четыре пассажира, пешеход и водитель получили травмы различной степени тяжести», - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.

Напомним, утром 24 ноября на перекрестке улиц Можайского и Горьковское шоссе водовоз насмерть сбил второклассника. Водитель «КАМАЗа» задержан, возбуждено уголовное дело.