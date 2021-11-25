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Общество25 ноября 2021 7:04

В Набережных Челнах на участке трассы М7 возводят надземный пешеходный переход

Там идет устройство прохожей части
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Длина искусственного сооружения с лестничными сходами составит более 44 метров, а ширина – 3 метра. Фото: vv-fad.ru

Длина искусственного сооружения с лестничными сходами составит более 44 метров, а ширина – 3 метра. Фото: vv-fad.ru

В Набережных Челнах на 1043-ом километре возле дачных поселков «Гидростроитель» и «Заря» появится надземный пешеходный переход. Один из самых опасных участков входит в трассу М7, откуда ежедневно проезжает около 40 тысяч автомобилей.

Длина искусственного сооружения с лестничными сходами составит более 44 метров, а ширина – 3 метра.

В настоящее время на объекте идет монтаж лестничных сходов и строительство пешеходных дорожек, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора». Прохожую часть покроют долговечным полимерным покрытием, устойчивым к перепадам температур. Для маломобильных граждан обеспечат отдельные входы с пандусами, для слабовидящих пешеходов – полиуретановые тактильно-контрастные наземные указатели. Позже установят перила и освещение.