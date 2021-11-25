Минздрав Татарстана готов начать вакцинацию бездомных

Данные вакцинированных вместе с учетной дозой вакцины заносят в специальный регистр, поэтому для их подтверждения бездомному понадобится хотя бы один из трех основных документов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минздрав Татарстана выразил готовность начать вакцинировать от COVID-19 бездомных. Для того, чтобы сделать прививку людям без определенного местожительства достаточно будет предъявить только один документ – СНИЛС, медполис или паспорт. Так данные смогут быть занесены в базу.

Перед процедурой желающего вакцинироваться должен осмотреть терапевт. Информацию, полученную во время осмотра, тоже нужно подтвердить документом.

Вакцинация с выездом бригад медиков в социальные приюты возможна, но пока подобных запросов не поступало. В случае обращения ведомство готово к сотрудничеству.

Напомним, ранее социальные приюты бездомных обратились к властям Татарстана с просьбой организовать вакцинацию своих подопечных.