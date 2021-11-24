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Здоровье24 ноября 2021 18:17

В Татарстане подтвердили еще 9 смертей пациентов с коронавирусом

Так, жертвами инфекции стали шесть мужчин и трое женщин
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 205.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 205.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Татарстана подтвердил еще 9 смертей пациентов с коронавирусом.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.

В этот раз очередными жертвами инфекции стали шесть мужчин в возрасте 71, 81, 42, 70, 81 и 69 лет, а также трое женщин в возрасте 70, 74 и 66 лет.

Таким образом, число смертей от коронавируса в республике возросло до 1 205.