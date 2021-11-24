В Татарстане подтвердили еще 9 смертей пациентов с коронавирусом

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 205. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Татарстана подтвердил еще 9 смертей пациентов с коронавирусом.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.

В этот раз очередными жертвами инфекции стали шесть мужчин в возрасте 71, 81, 42, 70, 81 и 69 лет, а также трое женщин в возрасте 70, 74 и 66 лет.

Таким образом, число смертей от коронавируса в республике возросло до 1 205.