В Набережных Челнах обнаружено газовое оборудование, которому больше 30 лет

Проверку провели после взрыва в доме 48/20. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах в 199 домах обнаружили газовое оборудование, которому более 30 лет. Прокуратура города потребовала устранить нарушения, которые совершили управляющие компании «Электротехников», «Бумажник», «ЖилЭнергоСервис», «Энтузиаст», МУП «Центральный» и «Автозаводский».

У предприятий не были заключены договоры со специализированными организациями, из-за чего в 199 домах использовалось старое оборудование. В результате руководителей шести управляющих компаний привлекли к дисциплинарной ответственности.