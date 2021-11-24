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Общество24 ноября 2021 15:48

В Набережных Челнах обнаружено газовое оборудование, которому больше 30 лет

Такие нарушения вскрылись в 199 домах города
Инзиля ШАКИРОВА
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Проверку провели после взрыва в доме 48/20.

Проверку провели после взрыва в доме 48/20.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах в 199 домах обнаружили газовое оборудование, которому более 30 лет. Прокуратура города потребовала устранить нарушения, которые совершили управляющие компании «Электротехников», «Бумажник», «ЖилЭнергоСервис», «Энтузиаст», МУП «Центральный» и «Автозаводский».

У предприятий не были заключены договоры со специализированными организациями, из-за чего в 199 домах использовалось старое оборудование. В результате руководителей шести управляющих компаний привлекли к дисциплинарной ответственности.