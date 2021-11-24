Власти Ульяновска огласили список мест, куда не пускают непривитых граждан

Без сертификата о вакцинации в городе нельзя попасть даже в пункт выдачи заказов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 24 ноября, власти Ульяновска напомнили горожанам, куда они теперь не могут попасть без QR-кода о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки. Так, в список зон безопасных от вируса попали концерты в объектах культуры, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, плавательные бассейны, фитнес-центры, гостиницы, хостелы, бани, сауны, аквапарки, торговые центры, непродовольственные магазины площадью больше 150 «квадратов».

Также под запретом для невакцинированных оказались кинотеатры, театры, библиотеки, музеи, рестораны, кафе, столовые, бары и пункты выдачи заказов.