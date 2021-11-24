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Общество24 ноября 2021 11:55

«КАМАЗ» планирует увеличение выпуска автомобилей на 15-20%

Для этого компании придется увеличить число рабочих дней
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Для достижения цели предприятию в течение всего следующего года нужно поддерживать достигнутый темп выпуска по 210 машин в сутки

Для достижения цели предприятию в течение всего следующего года нужно поддерживать достигнутый темп выпуска по 210 машин в сутки

Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

ПАО «КАМАЗ» намерено увеличить выпуск продукции на 15-20%. Для этого предприятию весь будущий год нужно придерживаться тема в 210 автомобилей в сутки. Этого можно достигнуть при увеличении количества рабочих дней, сообщают «Вести КАМАЗа».

Напомним, ранее завод отказался от корпоративного отпуска в 2022 году. «КАМАЗ» планирует работать 246 из 365 дней. Исключение составят новогодние, майские, ноябрьские, а также региональные праздники.