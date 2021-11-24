Установлено, что мужчина работал у частного предпринимателя. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани задержали 65-летнего водителя водовоза «КамАЗ», который утром 24 ноября насмерть сбил школьника на перекрестке улиц Можайского-Горьковское шоссе. Мужчина признал свою вину. В ближайшее время ему определят меру пресечения на время следствия.

«Установлено, что мужчина работал у частного предпринимателя <…> Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Татарстану.

Напомним, ранее по факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».