Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки

Банк «Открытие»

Клиенты банка «Открытие» до конца этого года могут оформить ипотечный кредит по программам «Ипотека с господдержкой» или «Семейная ипотека» по сниженной ставке.

В рамках программы «Семейная ипотека» ставка составит от 4,75% годовых. Предложение распространяется на оформление новых или рефинансирование действующих ипотечных кредитов.

Оформить новый кредит по программе «Ипотека с господдержкой» можно по ставке от 5,7% годовых.

Согласно условиям программы «Семейная ипотека» получить или рефинансировать кредит, оформленный на покупку квартиры в новостройке, могут семьи, в которых первый или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15% с учетом материнского капитала.

«Ипотека с господдержкой» предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика с максимальной суммой кредита 3 млн рублей для всех регионов России. Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита – 30 лет. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

С полными условиями и ставками по льготным программам можно ознакомиться на сайте банка.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.