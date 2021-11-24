В Татарстане выявили еще 252 случая COVID-19

Три случая заболевания завозные, остальные - контактные. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на среду, 24 ноября, в Татарстане выявлено 36 557 случаев COVID-19, в том числе 252 – за минувшие сутки. Большинство последних зараженных – жители Казани (103 человека), Зеленодольского района (45) и Набережных Челнов (16). Госпитализация накануне потребовалась 65 больным, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

На сегодняшний день 30 116 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 196 – скончались. Первый компонент вакцины от вируса получили 1 960 941 человек, второй – 1 463 895.