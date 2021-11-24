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Здоровье24 ноября 2021 9:51

В Татарстане выявили еще 252 случая COVID-19

Госпитализация потребовалась 65 зараженным
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Три случая заболевания завозные, остальные - контактные.

Три случая заболевания завозные, остальные - контактные.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на среду, 24 ноября, в Татарстане выявлено 36 557 случаев COVID-19, в том числе 252 – за минувшие сутки. Большинство последних зараженных – жители Казани (103 человека), Зеленодольского района (45) и Набережных Челнов (16). Госпитализация накануне потребовалась 65 больным, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

На сегодняшний день 30 116 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 196 – скончались. Первый компонент вакцины от вируса получили 1 960 941 человек, второй – 1 463 895.