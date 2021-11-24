Социальные приюты просят организовать в Татарстане вакцинацию бездомных

Бездомные получают отказ в получении прививки, ведь у них нет паспорта, медицинского полиса и СНИЛСа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководители социальных приютов Татарстана обратились к властям региона с просьбой организовать вакцинацию бездомных от COVID-19. В настоящее время люди без определенного местожительства не могут защититься от вируса из-за из-за отсутствия документов, сообщает «Интерфакс».

Соответствующие письма направлены в Минздрав республики и региональный Роспотребнадзор. В них - просьбы оказать содействие в проведении медосмотра, а за ним – вакцинации. Официального ответа от ведомств пока не поступало.