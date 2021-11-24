Жительница Казани пыталась избежать ДТП, но врезалась в забор, упавший на ребенка

Прибывшие на место медики оказали мальчику помощь, после чего отпустили домой. Фото: Иван Смирнов.

Вечером во вторник, 23 ноября, на улице Чистопольская в Казани женщина за рулем Hyundai, стараясь избежать ДТП, врезалась в забор, который упал на 11-летнего пешехода. Прибывшие на место медики оказали мальчику помощь, после чего отпустили домой.

По предварительным данным, около восьми часов вечера водитель KIA, поворачивая налево, не уступил дорогу Hyundai, который выехал на «красный». Во избежание столкновения, водитель второй иномарки вывернула руль вправо и врезалась в пешеходное ограждение.

«За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 194 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими – одно столкновение транспортных средств и три наезда на пешехода. В результате два пассажира и три пешехода получили травмы различной степени тяжести», - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.