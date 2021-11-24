Глава Нижнекамского района поручил провести полную ревизию в бюджете

Руководитель исполкома района также отметил, что необходимо научиться правильно планировать траты бюджетных средств. Фото: e-nkama.ru

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин дал поручение провести полную ревизию в бюджетной сфере муниципалитета и рассмотреть дополнительные возможности пополнения местной казны.Об этом он заявил во время совещания по вопросам бюджета города на следующий год, сообщает НТР-24.

Муллин отметил, что необходимо научиться правильно планировать траты бюджетных средств. Так, по его словам, задача номер один - не сохранить имеющиеся в районе учреждения, а правильно организовать учебный, культурный и воспитательный процессы в них.

Также глава района отметил, что руководителей бюджетной сферы необходимо научить управленческим навыкам.