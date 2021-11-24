После смертельного наезда водовоза на ребенка в Казани возбуждено уголовное дело

ДТП произошло на перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе утром 24 ноября. Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

После смертельного наезда водовоза на второклассника в Казани возбуждено уголовное дело за нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сейчас проводятся следственные действия, в ходе которых будут установлены обстоятельства трагедии.

Напомним, «КамАЗ» сбил школьника на перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе утром 24 ноября. По предварительным данным, мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался на месте.

Водитель водовоза заявил, что не заметил школьника.