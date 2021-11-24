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Происшествия24 ноября 2021 6:31

В результате пожара погиб 40-летний житель Альметьевска

Женщина, находившаяся с ним, госпитализирована в больницу
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Пожарным пришлось вскрыть дверь горящей квартиры. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Пожарным пришлось вскрыть дверь горящей квартиры. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Вечером во вторник, 23 ноября, на пятом этаже дома №21 на проспекте Строителей в Альметьевске загорелась квартира. Прибывшим на место пожарным пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть в задымленное жилище, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В квартире на момент пожара находились двое людей. 40-летний мужчина скончался, а женщина была госпитализирована в центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана