В результате пожара погиб 40-летний житель Альметьевска

Пожарным пришлось вскрыть дверь горящей квартиры. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Вечером во вторник, 23 ноября, на пятом этаже дома №21 на проспекте Строителей в Альметьевске загорелась квартира. Прибывшим на место пожарным пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть в задымленное жилище, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В квартире на момент пожара находились двое людей. 40-летний мужчина скончался, а женщина была госпитализирована в центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами.