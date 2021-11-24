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Общество24 ноября 2021 5:29

В Ульяновске отберут подрядчика для возведения дороги в микрорайоне Юго-Западный

Работа со всей документацией для строительства завершена
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В ближайшее время в городе начнется поиск и отбор подрядной организации

В ближайшее время в городе начнется поиск и отбор подрядной организации

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ульяновске завершилась подготовка документации для строительства новой дороги в Засвияжском районе к микрорайону Юго-Западный. Проект согласован всеми инстанциями. Сообщает «Ульяновск. Экспресс».

23 ноября во время заседания городской комиссии по повышению эффективности закупок прошло согласование технико-экономического задания для проведения торгов.

В ближайшее время в городе начнется поиск и отбор подрядной организации. Этим в Ульяновске займется организация «Стройзаказчик».