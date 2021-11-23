Билайн.аналитика: молодежь в Казани стала дольше говорить по телефону и чаще сидеть в интернете

Фото: предоставлено пресс-службой
Эксперты выяснили, как изменилась длительность общения по мобильной связи, определили динамику потребления интернет-трафика, а также узнали, какая модель телефона наиболее популярна у молодежи.
В среднем у жителей Казани в возрасте до 35 лет за последний год (с 1 октября 2020 года) длительность звонков выросла на 29,5%, а рост потребления мобильного интернета составил 36,1%. Между тем, звонки по телефону преимущественно выбирают женщины, тогда как мужчины чаще выходят в сеть.
Кроме того, клиенты билайн до 25 лет в Казани стали больше пользоваться мобильным интернетом на 49,3%, а длительность голосовых вызовов увеличилась на 63,3%. Среди людей в возрастной категории от 25 до 35 лет мобильный интернет стал популярнее на 34,3%, в то время как длительность звонков выросла на 27,1%.
При этом Казань стала одним из пяти российских городов, в которых наблюдается как наибольший рост количества звонков и длительности разговоров, так и наибольший скачок трафика мобильного интернета среди молодежи.
Топ популярных сервисов, на которые люди в возрасте 25–35 лет тратят мобильный интернет-трафик, выглядит так:
- Веб-браузинг;
- Приложения Яндекса (карты, такси и проч.);
- WhatsApp;
- YouTube;
- Facebook;
- Mail.ru;
- ВКонтакте;
- TikTok;
- Одноклассники;
- Instagram.
Клиенты билайн в возрасте до 25 лет предпочитают следующие интернет-сервисы:
- Веб-браузинг;
- Приложения Яндекса (карты, такси и проч.);
- YouTube;
- WhatsApp;
- Facebook;
- ВКонтакте;
- TikTok;
- Instagram;
- Telegram;
- Google Play.
Стоит отметить, что абоненты билайна на тарифе «Твоё решение» могут выбрать объемы пакетов минут и Гб с учетом собственного потребления, а также активировать дополнительные опции, позволяющие еще больше настроить тариф под свои индивидуальные потребности. Например, дополнительно подключить безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы, в том числе отдельно на каждый сервис.
Топ-10 самых популярных девайсов среди людей до 35 лет в Казани представлен следующими устройствами:
1. Apple iPhone 11;
2. Samsung Galaxy A51; ;
3. Apple iPhone 7;
4. Samsung Galaxy A50;
5. Apple iPhone XR;
6. Xiaomi Redmi 9C NFC;
7. Samsung Galaxy A10;
8. Xiaomi Redmi 9A;
9. Samsung Galaxy A12;
10. Xiaomi Redmi 9.