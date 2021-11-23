В Татарстане подтвердили еще 11 смертей пациентов с коронавирусом

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 196.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Минздрав Татарстана подтвердил еще 11 смертей пациентов с коронавирусом.
- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.
В этот раз очередными жертвами инфекции стали пять мужчин в возрасте 61, 91, 55, 77 и 64 лет, а также шесть женщин в возрасте 62, 84, 61, 87, 61 и 82 лет.
Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 196.