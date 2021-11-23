У татарстанцев одни из самых дорогих увлечений среди россиян

Аналитики опросили несовершеннолетний жителей всех федеральных округов страны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый второй совершеннолетний житель Татарстана ежемесячно тратит на свои увлечения по 10 тысяч рублей, каждый четвертый – более 10 тысяч Чаще местных жителей о наличии дорогостоящих хобби говорили только респонденты из Москвы.

12% опрошенных татарстанцев назвали своим хобби спорт, 10% — туризм, по 8% — садоводство и работу, 7% — рукоделие, 6% — экстремальные виды спорта, по 5% — видеоигры и программирование, по 4% — рисование, фотографию и музыку, заявляют аналитики «Росгосстраха».

При этом, каждый восьмой житель республики ничем не увлекается. Чаще об отсутствии хобби говорили лишь люди из Омской и Челябинской областей.