Житель Набережных Челнов требовал 1,8 триллиона рублей за отказ в приеме на работу

По решению суда взыскание компенсации удовлетворению не подлежит Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Набережных Челнов подал в суд на исполком города с требованием выплатить ему 1,8 триллиона рублей. Именно в такую сумму мужчина, которого не взяли работать в администрацию Центрального района, оценил причиненный ему моральный вред и лишение возможности трудиться.

Ответчик объяснил, что в конкурсе на должность участвовали и другие соискатели. Среди них был выбран специалист с большим опытом работы в органах местного самоуправления. Суд установил, что обстоятельства отказа работодателя в приеме на работу связаны с деловыми качествами данного человека и не носят дискриминационный характер.

Иск горожанина был отклонен.