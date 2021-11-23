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Общество23 ноября 2021 14:15

Житель Набережных Челнов требовал 1,8 триллиона рублей за отказ в приеме на работу

Он намеревался взыскать эти деньги через суд
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По решению суда взыскание компенсации удовлетворению не подлежит

По решению суда взыскание компенсации удовлетворению не подлежит

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Набережных Челнов подал в суд на исполком города с требованием выплатить ему 1,8 триллиона рублей. Именно в такую сумму мужчина, которого не взяли работать в администрацию Центрального района, оценил причиненный ему моральный вред и лишение возможности трудиться.

Ответчик объяснил, что в конкурсе на должность участвовали и другие соискатели. Среди них был выбран специалист с большим опытом работы в органах местного самоуправления. Суд установил, что обстоятельства отказа работодателя в приеме на работу связаны с деловыми качествами данного человека и не носят дискриминационный характер.

Иск горожанина был отклонен.