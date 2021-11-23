Торжественное открытие главной елки Ульяновска намечено на 24 декабря

На ремонт и покупку новогодних украшений для Ульяновской области властями выделено порядка 4,5 миллиона рублей. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Торжественное открытие главной елки Ульяновска на Соборной площади запланировано на 24 декабря. Город же должен быть украшен еще к пятому числу. Об этом стало известно сегодня, 23 ноября, в ходе заседания штаба по развитию столицы области.

Отмечается, что помимо 20-метровой зеленой красавицы на Соборной площади установят фигуры Деда Мороза, Снегурочки и тигра – символа наступающего, 2022 года. Помимо этого там появятся аттракционы, горки и каток.

В общей сложности на ремонт и покупку новогодних украшений для Ульяновской области властями выделено порядка 4,5 миллиона рублей.