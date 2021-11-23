Власти Нижнекамска намерены решить проблему транспорта в городе через Минтранс России

Муллин заверил, что приложит все силы для решения проблемы с нехваткой общественного транспорта в городе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин обратился в Минтранспорта России с просьбой решить проблему с общественным транспортом в городе. Кроме этого, во время своего рабочего визита в Москву он успел обсудить в ведомстве возможность приобретения в лизинг 24 машин.

В своих соцсетях Муллин заверил, что приложит все силы для решения транспортной проблемы в Нижнекамске и будет сообщать о ходе работы над этим.