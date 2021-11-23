В Чувашии могут отменить праздничные мероприятия на Новый год

О возможном введении новых антиковидных ограничений заявил глава региона Олег Николаев. Фото: пресс-служба администрации главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике могут быть отменены все новогодние мероприятия, если темпы вакцинации от COVID-19 останутся такими же сниженными, как сейчас. По его словам, число зараженных вирусом местных жителей продолжает расти, что безусловно плохо сказывается на эпидситуации.

«Мы с вами видим, что зарубежные государства одно за другим переходят в режим локдауна перед самым Новым годом и Рождеством. Одно за другим отменяются федеральные публичные мероприятия, такие как новогодняя елка и другие события, которые обычно организовывались с участием представителей всех регионов России. В связи с этим очевидно, нам тоже нужно в этих направлениях думать, и думать исходя из вакцинации», - заявил Николаев во время еженедельного совещания в Доме правительства республики.

По данным на 23 ноября, в COVID-19 выявлен у 41 854 жителей Чувашии, 36 577 из которых выздоровели, а 3 174 – скончались.

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