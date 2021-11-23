COVID-19 подтвердился еще у 252 татарстанцев

По данным на 23 ноября в республике выявлено 36 305 случаев инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на вторник, 23 ноября, в Татарстане выявлено 36 305 случаев COVID-19, в том числе 252 – за минувшие сутки. Большинство последних зараженных – жители Казани (178 человек). Остальные из Набережных Челнов (13), Нурлатского (9), Нижнекамского (8), Елабужского (6), Спасского (6), Чистопольского (5), Высокогорского (4), Лаишевского (4), Алексеевского (3), Верхнеуслонского (3), Пестречинского (3), Альметьевского (2), Рыбно-Слободского (2), Азнакаевского (1), Бугульминского (1), Буинского (1), Зеленодольского (1), Кукморского (1) и Лениногорского (1) районов. Госпитализация потребовалась 85 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 29 865 ранее заразившихся татарстанцев выздоровели, 1 185 – скончались. Первый компонент вакцины от вируса сделали 1 950 940 местных жителей, второй – 1 429 874.