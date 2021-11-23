Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана снизился на 20-30%

Из-за напряженной эпидситуации на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро в регионе могут ездить только пассажиры с QR-кодами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что с начала действия новых антиковидных мер в Татарстане пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 20-30%. Одна из причин этого в том, что 22 ноября из автобусов, трамваев, троллейбусов и метро одной только Казани высадили более 1,5 тысячи человек.

«С перевозчиками мы на связи. Есть предположение, что убытки, которые могут понести перевозчики, будут возмещены. Уже есть и согласование с президентом республики», - заявил замглавы Минтранспорта республики Андрей Егоров в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, из-за напряженной эпидситуации на общественном транспорте и межмуниципальных автобусах в Татарстане могут ездить только пассажиры с QR-кодами о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе от прививки.

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