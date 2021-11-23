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Общество23 ноября 2021 8:22

На предприятиях Татарстана наблюдаются простои с поставкой технического кислорода

Минниханов поручил решить этот вопрос премьер-министру республики.
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По словам главы республики, 150 тонн технического кислорода в месяц - это немного.

По словам главы республики, 150 тонн технического кислорода в месяц - это немного.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ряде предприятий Татарстана наблюдаются простои с поставкой технического кислорода, что сказывается на их выручке. Глава республики Рустам Минниханов знает об этой проблеме и уже поручил премьер-министру региона Алексею Песошину решить ее.

«Сейчас потребление [медучреждениями] уже снизилось. Не дай Бог никому под кислородным баллоном быть. Но для предприятий нужно найти лимит. 150 тонн в месяц – это немного», – заявил Минниханов на встрече с бизнесом в Набережных Челнах.