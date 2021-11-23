В Казани появился визовый центр Италии

По мнению президента Татарстана, отношения с итальянскими коллегами могут оставаться конструктивными даже при непростой политической и эпидемиологической обстановке. Фото: president.tatarstan.ru

В Казани на улице Островского открылся визовый центр Италии. Для участие в торжественной церемонии в город приехал чрезвычайный и полномочный посол Италии Джорджо Стараче, который помимо прочего встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Глава региона напомнил, что с посольством Италии в Москве у республики сложились хорошие деловые отношения. Он также заявил, что для Татарстана развитие сотрудничества с этой страной в рамках российско-итальянских отношений имеет большое значение.

По словам Минниханова, сейчас у сторон есть хорошая возможность, чтобы обсудить состояние и перспективы развития взаимодействия.