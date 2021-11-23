Ближайшие дни в Татарстане ожидается метель и похолодание до -17 градусов

Глубокий циклон в начале недели к выходным сменится влиянием Сибирского антициклона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гидрометцентр Татарстана обнародовал прогноз погоды на ближайшую неделю. Так, 23 ноября будет облачно. Утром ожидается небольшой снег, местами - ветер порывами до 15-20 метров в секунду и метель с ухудшением видимости до 1-2 километров. Днем столбики термометров будут колебаться от -3 до -8 градусов.

24 ноября ситуация со снегопад будет слабым, но в Татарстане заметно похолодает. Днем ожидается от -7 до -12 градусов, ночью – от -11 до -16 градусов.

25 ноября жителей региона снова ждет метель.Днем температура воздуха составит от -1 до -6 градусов, ночью - от -7 до -17 градусов на востоке республики.

По предварительному прогнозу, 26 и 27 ноября будет преимущественно без осадков. Ночью термометр покажет от -3 до -8 градусов. Днем значительно теплее – от -2 до +1 градуса.