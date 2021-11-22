В Тукаевском районе Татарстана уничтожили 2,5 тысяч голов птицы из-за гриппа

Возобновить содержание птицы возможно через четыре месяца после снятия карантина. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тукаевском районе Татарстана на перепелиной ферме «КФХ Фролов» был официально обнаружен очаг птичьего гриппа. Для предотвращения распространения вируса было уничтожено 42 тысячи взрослых перепелок, 10 тысяч цыплят, 171 килограмм мяса, а также 1 470 голов кур, 9 голов уток, 7 голов цесарок, 1 068 голов гусей.

Мероприятия по уничтожению птиц закончились вчера, 21 ноября. Сейчас на территории фермы проводят организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные работы. Возобновить содержание птицы возможно через четыре месяца после снятия карантина.

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