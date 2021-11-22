В Казани покажут спектакли молодых режиссеров из России и Казахстана

Мероприятие дает возможность молодым режиссерам заявить о себе в профессиональном сообществе.

С 30 ноября по 4 декабря в Казани будет проходить ХIII Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». На сценах местных театров свои спектакли покажут 11 коллективов из Татарстана, Санкт-Петербурга и Акмолинска (Казахстан).

Организаторы замечают, что данное мероприятие дает возможность молодым режиссерам заявить о себе в профессиональном сообществе. В ходе фестиваля они покажут постановки, премьеры которых состоялись в течение последнего театрального сезона.

Казанцев ждут такие спектакли, как «Преступление и наказание» Мензелинского татарского государственного драмтеатр имени Амутбаева, «Про моря и про маяк» и «Люди» татарского государственного театра кукол «Экият», «Я не вернусь. Мечты» Татарского государственного Академический театр имени Камала, «Камыр батыр» Казанского татарского государственного ТЮЗа имени Кариева, «Иваново детство» Казанского государственного ТЮЗа, «Кроткая» Набережночелнинского Государственного театра кукол, «На заре» Нижнекамского татарского государственного драмтеатра имени Миннулина, «Сиротливый запад» Акмолинского областного русского драмтеатра, «Алмачуар» Атнинского татарского государственного драмтеатра имени Тукая, «Цацики идет в школу» Санкт-Петербургского государственного театра «Суббота» и «Жребий» Буинского государственного драмтеатра.

Отмечается, что помимо спектаклей в рамках фестиваля будет проходить цикл встреч-лекций с известными деятелями театрального искусства, среди которых будут режиссеры Ильсур Казакбаев и Ильгиз Зайниев, критик Юлия Клейман и Владислав Куприн и театральный обозреватель Айрат Бик-Булатов.