Татарстан вошел в первую тройку регионов Поволжья по востребованности онлайн-образования

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Жители Поволжья увлеклись изучением иностранных языков онлайн. Больше половины мобильного интернета, использованного на EdTech, пришлось на подобные сервисы. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив с помощью big data обезличенные данные по трафику с сайтов дистанционного обучения.

Владение иностранным языком - бонус, который поднимает резюме на ступеньку выше, открывает новые возможности для обучения и продвижения по карьерной лестнице. В условиях глобализации рынка, когда все чаще приходится взаимодействовать с иностранными клиентами и партнерами, такие знания становятся базовым навыком. Доля интернет-трафика, использованного на изучение иностранных языков онлайн в волжском округе, за год выросла на 11% и составила 54%.

Второе место (12%) заняли порталы школьного дистанционного образования. Оставшийся трафик жители Поволжья расходуют на обучение по ведению бизнеса, программированию, дизайну, сайты повышения квалификации для педагогов и универсальные онлайн-платформы, где можно прокачать имеющиеся навыки или получить новую профессию.

Тренд на онлайн-образование усилился благодаря пандемии, росту предложений в области дистанционного обучения, появлению новых цифровых профессий, а также желания россиян повысить свою стоимость на рынке труда за счет обретения новых компетенций. Так, за год в целом интернет-трафик, потраченный на сайтах цифрового образования абонентами МегаФона в Поволжье, увеличился в 5 раз. Лидерами по объемам, скачиваемых на подобных ресурсах, стали Самарская область, Татарстан и Башкирия.

Клиенты оператора имеют возможность учиться дистанционно независимо от места своего проживания – в крупном городе или небольшом селе. Только в Татарстане в 2021 году было модернизировано свыше 200 базовых станций, которые обеспечили жителей более 80 населенных пунктов республики скоростным интернетом.