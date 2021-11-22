ИП на патентной системе: что нужно успеть сделать до конца текущего года?

Индивидуальный предприниматель может применять патентную систему, если он осуществляет деятельность, указанную в Законе Республики Татарстан от 29.09.2012 №65-ЗРТ, и соблюдает следующие ограничения:

- работников ≤ 15 чел.

- доход ≤ 60 млн руб. в год

- площадь зала ≤ 150 кв.м.

- транспортные средства ≤ 20 ед.

Предпринимателю для получения патента необходимо подать заявление за 10 рабочих дней до начала применения ПСН.

Сам патент ИП сможет получить через 5 дней со дня получения заявления налоговым органом.

До конца текущего года ИП на патентной системе нужно успеть уплатить налог:

- в случае если патент получен на срок до 6 месяцев, налог в полной сумме уплачивается до окончания действия патента;

- в случае если патент получен на срок от 6 до 12 месяцев, налог уплачивается в размере 1/3 суммы налога не позднее девяноста календарных дней после начала действия патента и в размере 2/3 суммы налога до окончания действия патента.

Вместе с тем, ИП на патентной системе может уменьшить патент на страховые взносы полностью или частично на сумму исчисленных и уплаченных страховых взносов, представив в налоговый орган уведомление.

Для получения патента с 1 января 2022 года заявление подается до 17 декабря 2021 года.