В Казани выписали семерых студентов, отравившихся «незамерзайкой» на дне рождения

Состояние выписанных пациентов оценивается врачами как стабильное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из горбольницы №7 в Казани выписали семерых студентов, которые на минувшей недели отравились метанолом. Их состояние оценивается врачами как стабильное, сообщила ИА "Татар-информ". Остальные пациенты пока остаются под наблюдением токсикологов.

Напомним, компания отмечала день рождения в поселке Салмачи и, по предварительным данным, перепутала приобретенный суррогатный алкоголь с «незамерзайкой». На следующий день 15 парней и девушек были госпитализированы, одна скончалась. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в продаже молодежи суррогата задержали.