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Общество22 ноября 2021 15:00

В Казани выписали семерых студентов, отравившихся «незамерзайкой» на дне рождения

Их товарищи остаются под наблюдением токсикологов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Состояние выписанных пациентов оценивается врачами как стабильное.

Состояние выписанных пациентов оценивается врачами как стабильное.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из горбольницы №7 в Казани выписали семерых студентов, которые на минувшей недели отравились метанолом. Их состояние оценивается врачами как стабильное, сообщила ИА "Татар-информ". Остальные пациенты пока остаются под наблюдением токсикологов.

Напомним, компания отмечала день рождения в поселке Салмачи и, по предварительным данным, перепутала приобретенный суррогатный алкоголь с «незамерзайкой». На следующий день 15 парней и девушек были госпитализированы, одна скончалась. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в продаже молодежи суррогата задержали.