Банк «Открытие» стал лауреатом премии «Investment Leaders Award 2021»

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» завоевал ежегодную премию «Investment Leaders Award 2021» в трех номинациях – «ESG-инвестиция года», «Лучшая программа инвестиционного кредитования» и «Private Banking года».

Лучшей ESG-инвестицией года признан проект финансирования КПО «Восток» – крупнейшего в Европе комплекса по обезвреживанию, обработке и размещению твердых коммунальных отходов мощностью 1,2 млн тонн. Подмосковный комплекс запущен на проектную мощность в январе 2021 года и рассчитан на эксплуатацию в течение минимум 25 лет. Он позволяет не только снизить площади захоронения, но и нейтрализует самые агрессивные органические отходы. Банк «Открытие» стал финансовым партнером оператора этого комплекса – группы компаний «ЭкоЛайн», предоставив ей проектное финансирование на 7 млрд рублей.

Открытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – признано лучшим прайвет-банком года. Количество клиентов Открытие Private Banking превысило 5,5 тысяч, объем средств под управлением составляет 0,5 трлн рублей. Банк предлагает состоятельным клиентам широкий набор банковских и инвестиционных продуктов, инвестиционные и налоговые консультации, а также специальную программу нефинансовых услуг Lifestyle.

Лучшей программой инвестиционного кредитования экспертное жюри премии назвало кредитный продукт «Бесперебойное кредитование застройщиков», внедренный в банке «Открытие» в 2021 году. Это унифицированное продуктовое предложение для застройщиков жилья. Продукт обеспечивает финансирование всех стадий девелоперского цикла: мезонинное кредитование – на стадии приобретения участка, бридж-кредиты – на стадии предпроектных работ, проектное финансирование – на стадии строительства, кредит на развитие – при 30% готовности объекта. Это позволяет застройщикам обеспечивать непрерывный цикл реализации проектов. Банк «Открытие» занимает 4 место по объемам кредитования застройщиков в России, его доля на рынке финансирования жилищного строительства превышает 5%. В 38 регионах России с участием банка строится 369 жилых домов общей площадью более 3,5 млн квадратных метров.

Виктор Николаев, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

«Победа в трех номинациях премии «Investment Leaders Award 2021» подтверждает, что за 3 года нам удалось с нуля создать в «Открытии» сильный корпоративный и инвестиционный бизнес. В качестве фокуса развития мы выбрали комплексную работу с застройщиками, ESG-инвестиции и развитие услуг для состоятельных клиентов – и теперь наши результаты в этих областях оценили не только клиенты, но и профессиональное сообщество. И конечно эта награда мотивирует нас и дальше совершенствоваться в ключевых направлениях бизнеса, предлагая клиентам новые продукты и решения».

«Investment Leaders Award» – ежегодная общественно значимая награда, вручается наиболее успешным участникам рынка инвестиций. В этом году на соискание премии было подано свыше 150 заявок. Победителей определяет жюри из числа известных экспертов банковского, инвестиционного и страхового рынка. Критериями оценки являются масштабность проектов, надежность компаний и банков-соискателей, объем инвестиций, профессионализм команды, эффективность решения, позиционирование бренда, репутация компании, бизнес-эффект.

Церемония награждения победителей «Investment Leaders Award 2021» состоялась 20 ноября в Москве в рамках «Investment Leaders Forum» – ежегодного инвестиционного форума, демонстрирующего лучший опыт участников отечественного рынка инвестиций.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.