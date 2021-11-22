На оснащение школ и детсадов Казани пунктами охраны для сотрудников ЧОП выделено 12 млн рублей

Охраннику выделен монитор, выводящий изображение со всех камер видеонаблюдения на прилегающей территории Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани продолжается работа по обеспечению школ и детсадов пунктами охраны. По последним данным, специальными помещениями для сотрудников ЧОП в городе оснащены 66 учебных учреждений. К концу текущего года это число должно увеличиться до 80. На это выделено около 12 миллионов рублей.

Известно, что все пункты разместятся прямо на входе в учреждение. Охраннику выделят монитор, выводящий изображение со всех камер видеонаблюдения на прилегающей территории.

Параллельно власти города готовят документацию для проведения торгов на изготовление и установку ограждений школ и детсадов. В настоящее время их необходимо установить в 332 образовательных учреждениях.

Помимо этого, во всех подобных организациях приводят в нормативное состояние эвакуационные пути, с учетом должной ширины проходов, подбора негорючих материалов для напольного покрытия, а также установки эвакуационных лестниц и замены дверей на противопожарные. Такие работы нужно провести в 110 учреждениях образования. Их предварительная стоимость составляет 82 миллиона рублей.