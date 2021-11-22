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Здоровье22 ноября 2021 9:50

COVID-19 подтвердился еще у 259 татарстанцев

Три случая завозные, остальные - контактные
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Госпитализация потребовалась 75 инфицированным.

Госпитализация потребовалась 75 инфицированным.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным на понедельник, 22 ноября, в Татарстане выявлено 36 053 случая COVID-19, в том числе 259 – за минувшие сутки. Большинство последних зараженных – жители Казани (138). Следом идут Набережные Челны (22), а также Зеленодольский (20) и Чистопольский (11) районы. Госпитализация потребовалась 75 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 29 372 ранее инфицированных местных жителя выздоровели, 1 177 – скончались. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 1 933 897 татарстанцев, второй – 1 427 859.

Напомним, с сегодняшнего дня в республики начали действовать новые антиковидные ограничения. Городским общественным транспортом и межмуниципальными автобусами теперь могут пользоваться лишь пассажиры с QR-кодами.