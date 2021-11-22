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Общество22 ноября 2021 9:16

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин раскритиковал коммунальщиков за плохую уборку снега

Он заявил, что техника начинает работать слишком поздно
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Рамиль Муллин заявил, что спецтехника должна приступать к работе не в 8 часов утра, а намного раньше, чтобы избежать утренних пробок

Рамиль Муллин заявил, что спецтехника должна приступать к работе не в 8 часов утра, а намного раньше, чтобы избежать утренних пробок

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин в ходе аппаратного совещания в местного Исполкоме, которое прошло 22 ноября, выступил с критикой в адрес коммунальных служб. А именно руководитель выразил свое недовольство отчетом об организации уборки снега.

Так, Муллину доложили, что днем в Нижнекамске работали 11 снегоуборочных машин, а ночью – девять. Однако глава района низко оценил качество проделанной работы.

Рамиль Муллин заявил, что спецтехника должна приступать к работе не в 8 часов утра, а намного раньше, чтобы избежать утренних пробок.