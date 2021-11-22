В Татарстане после ремонта открыли подъездную дорогу к Ижевску и Перми

Во время ремонта самого аварийного участка данной территории количество полос увеличили с двух до четырёх. Фото: president.tatarstan.ru

В Татарстане завершен капитальный ремонт подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М7 «Волга». Обновленный участок от 4 до 15 километра расположен вдоль трех населенных пунктов Менделеевского района.

В запуске движения приняли участие президент республики Рустам Минниханов и замруководителя Федерального дорожного агентства Андрей Самарьянов. Глава региона отметил, что ранее этот участок был самым аварийным. Поэтому во время ремонта количество полос увеличили с двух до четырёх.

Самарьянов, в свою очередь, подчеркнул, что обновление было выполнено в сжатые сроки (работы стартовали в мае 2021 года - ред.) - за один дорожно-строительный сезон.

Предполагается, что теперь будет увеличена пропускная способность трассы М7 на территории Менделевского района и повысится уровень комфорта и безопасности дорожного движения.