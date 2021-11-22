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Общество22 ноября 2021 6:47

На капремонт участка трассы М7 рядом с Казанью выделили 1,5 миллиарда рублей

Планируется обновить семь километров дороги
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Во время ремонта запланировано усиление конструкции дорожной одежды и частичное расширение проезжей части.

Во время ремонта запланировано усиление конструкции дорожной одежды и частичное расширение проезжей части.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Капремонт участка трассы М7 «Волга» рядом с Казанью обойдется в 1,4 миллиарда рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Обновляемые 7,4 километра дороги расположены в столице Татарстана и Зеленодольском районе. В настоящее время участок не удовлетворяет требованиям данной категории, а ровность покрытия не соответствует нормативам.

Подрядчики предстоит усилить конструкции дорожной одежды и частичное расширить проезжую часть. Работы должны быть завершены к концу 2023 года.