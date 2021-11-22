В школах Татарстана начали установливать КПП

Павильоны будут оборудованы системой контроля управления доступом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В шести школах Альметьевска установили контрольно-пропускные пункты. Они представляют собой небольшие павильоны, в которых находятся сотрудники частных охранных предприятий, сообщают «Челнинские известия».

КПП будут оборудованы системой контроля управления доступом. Ученики и сотрудники смогут попасть в образовательные учреждения только по специальным карточкам.

Так, контрольно-пропускные пункты в Альметьевске появились в школах №25, №20, №21, №16, №26 и №24. В ближайшее время в рамках капремонта павильоны установят в лицее №2 и гимназии №1.