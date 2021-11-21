В Татарстане подтвердили еще 13 смертей пациентов с коронавирусом

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 177. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Татарстана подтвердил еще 13 смертей пациентов с коронавирусом.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.

В этот раз очередными жертвами инфекции стали восемь мужчин в возрасте 82, 55, 64, 70, 80, 79, 71 и 64 лет, а также пять женщин в возрасте 61, 29, 91, 74 и 61 года.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 177.