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Здоровье21 ноября 2021 15:09

В Татарстане подтвердили еще 13 смертей пациентов с коронавирусом

Так, жертвами инфекции стали восемь мужчин и пять женщин
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 177.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 177.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Татарстана подтвердил еще 13 смертей пациентов с коронавирусом.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.

В этот раз очередными жертвами инфекции стали восемь мужчин в возрасте 82, 55, 64, 70, 80, 79, 71 и 64 лет, а также пять женщин в возрасте 61, 29, 91, 74 и 61 года.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 177.