Рустам Минниханов оценил новый спортивный грузовик «КАМАЗ»

Встреча была посвящена подготовке команды «КАМАЗ-мастер» к участию в международном ралли «Дакар-2022». Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился со спортсменами и руководством команды «КАМАЗ-мастер». Встреча традиционно состоялась на спортивном полигоне Тарловка в Набережных Челнах и была посвящена подготовке команды «КАМАЗ-мастер» к участию в международном ралли «Дакар-2022», сообщает пресс-служба президента.

На полигоне президент Татарстана ознакомился с новым поколением спортивных грузовиков на базе кабины К5 и лично протестировал новый автомобиль «КАМАЗ».

Минниханов подчеркнул, что на сегодняшний день модель К5 имеет большой вес на рынке, так как это современнейшая модель мирового уровня.

- Должен сказать, что каждый год мы видим серьезные изменения, это очень серьезная работа всей команды. Те решения, те изменения, которые есть в новом автомобиле – очень конкурентны! Сделано все, что необходимо. Огромные слова благодарности руководству «КАМАЗа», - отметил Рустам Минниханов.