Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика21 ноября 2021 11:03

За начало ноября в Татарстане снова выросли цены на продукты

Подорожали яйца, гречневая крупа, картофель
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Например, 10 штук куриных яиц сейчас стоят 75,3 рубля, цена выросла на 2,74%.

Например, 10 штук куриных яиц сейчас стоят 75,3 рубля, цена выросла на 2,74%.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 8 по 15 ноября 2021 года в Татарстане снова повысились цены на ряд продуктов, в том числе на яйца, гречневую крупу и картофель. Об этом сообщает на сайте Татарстанстат.

Так, 10 штук куриных яиц сейчас стоят 75,3 рубля, цена выросла на 2,74%. Стоимость полукопченой колбасы повысилась на 3,11%, и сейчас она составляет 442 рубля.

Также цены выросли на килограмм картофеля – на 1,28%, капусту белокочанную – на 1,73%, и сливочное масло – на 1,22%.

Есть продукты, цена на которые снизилась. Это морковь, сосиски, говядина и вермишель.