За начало ноября в Татарстане снова выросли цены на продукты

Например, 10 штук куриных яиц сейчас стоят 75,3 рубля, цена выросла на 2,74%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 8 по 15 ноября 2021 года в Татарстане снова повысились цены на ряд продуктов, в том числе на яйца, гречневую крупу и картофель. Об этом сообщает на сайте Татарстанстат.

Так, 10 штук куриных яиц сейчас стоят 75,3 рубля, цена выросла на 2,74%. Стоимость полукопченой колбасы повысилась на 3,11%, и сейчас она составляет 442 рубля.

Также цены выросли на килограмм картофеля – на 1,28%, капусту белокочанную – на 1,73%, и сливочное масло – на 1,22%.

Есть продукты, цена на которые снизилась. Это морковь, сосиски, говядина и вермишель.