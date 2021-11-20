Наметился и значительный рост спроса на участие в долевом строительстве. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Татарстана стали чаще покупать недвижимость за прошедшие 10 месяцев текущего года. Это касается первичного и вторичного рынка жилья, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

В октябре 2021 года ведомством было зарегистрировано почти 15 тысяч договоров купли-продажи на жилые помещения, по сравнению с сентябрем рост составил 1,5 раза (9,7 тыс). До этого большое число фиксировалось также в апреле 2021 года - 14,3 тысячи.

- Заметный рост количества сделок мы отмечаем и в целом по отношению к прошлому году. Только в этом году за 10 месяцев Росреестром Татарстана зарегистрировано около 250 тысяч договоров купли-продажи. При этом спрос на жилые помещения увеличился на 49% (106 тысяч - в 2020 году, 157 896 - в 2021 году), а на земельные участки — в два раза (61 454 и 126 386 соответственно), - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

Наметился и значительный рост спроса на участие в долевом строительстве. По сравнению с сентябрем количество договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) увеличилось почти в 1,5 раза — с 1 109 до 1 657 . Всего за 10 месяцев Росреестр Татарстана зарегистрировал свыше 15 тысяч ДДУ.

Также отмечается, что в октябре при покупке недвижимости татарстанцы в два раза чаще использовали жилищные кредиты, чем в том же сентябре.