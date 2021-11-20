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Общество20 ноября 2021 13:34

Минниханов поручил аграриям выполнять рекомендации по защите от птичьего гриппа

В Тукаевском районе Татарстана официально выявлен очаг заболевания домашних птиц
Инзиля ШАКИРОВА
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Минниханов посоветовал аграриям действовать заблаговременно, чтобы не допустить вспышек гриппа в республике.

Минниханов посоветовал аграриям действовать заблаговременно, чтобы не допустить вспышек гриппа в республике.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России складывается сложная ситуация по птичьему гриппу. В связи с этим птицеводческим предприятиям Татарстана необходимо ужесточить контроль за персоналом, ввозимыми кормами и соблюдением правил профилактики птичьего гриппа. Об этом на совещании в Доме Правительства заявил президент республики Рустам Минниханов.

- Лучше вовремя жестко сработать. По всем предприятиям, где у нас занимаются птицей, необходимо ввести жесточайший контроль: по персоналу, завозимым кормам, соблюдению правил. Все эти вопросы должны быть очень серьезно поставлены на контроль, - отметил президент Татарстана.

Отметим, что что с начала года в стране выявлено 59 случаев птичьего гриппа: 46 среди сельхозптицы, 13 — в дикой фауне. В Татарстане официально очаг гриппа зафиксирован в Тукаевском районе.